لماذا لم يُسبب زلزال كامتشاتكا العنيف تسونامي كارثياً؟

اعتبر زلزال كامتشاتكا الأخير، أحد أقوى الزلازل التي تم تسجيلها على الإطلاق لكنه حتى الآن لم يجلب التسونامي الكارثي الذي كان يخشاه الكثيرون.

وكان قد ضرب زلزال قوي بلغت شدته 8.8 درجة شرق روسيا عند الساعة 11:25 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء (00:25 بتوقيت غرينتش)؛ ما أثار مخاوف واسعة بين سكان المناطق الساحلية في المحيط الهادئ.

وعقب الزلزال، تم إجلاء ملايين الأشخاص تحسبا لحدوث تسونامي، في مشهد أعاد إلى الأذهان الكوارث السابقة مثل تسونامي المحيط الهندي في عام 2004 وتسونامي اليابان في 2011، وكلاهما نجم عن زلازل عنيفة مشابهة.

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لكن هذه المرة، وعلى الرغم من الأضرار المحدودة التي تسبّب بها الموج، إلا أن التسونامي كان أقل خطورة مما كان متوقعا، وفقا لتقرير لـ "بي بي سي".

ويبقى السؤال: ما الذي أدى إلى حدوث هذا الزلزال والتسونامي؟ ولماذا لم تكن العواقب كارثية كما كان متخوفا في البداية؟.

كيف يحدث الزلزال؟

شبه جزيرة كامتشاتكا هي منطقة نائية ولكنها تقع في "حلقة النار في المحيط الهادئ"، والتي سميت بهذا الاسم بسبب العدد الكبير من الزلازل والبراكين التي تحدث هناك.

وتنقسم الطبقات العليا من الأرض إلى أقسام - صفائح تكتونية - تتحرك جميعها بالنسبة لبعضها البعض.

وقبالة ساحل شبه الجزيرة مباشرة، تتحرك صفيحة المحيط الهادئ باتجاه الشمال الغربي بمعدل حوالي 8 سم (3 بوصات) في السنة.

وهناك تتلامس مع صفيحة أخرى أصغر حجما - تسمى صفيحة أوخوتسك الصغيرة.

الصفيحة المحيطية هي صفيحة محيطية؛ ما يعني أنها تحتوي على صخور كثيفة وتريد أن تغرق تحت الصفيحة الدقيقة الأقل كثافة.

وعندما تغوص صفيحة المحيط الهادئ نحو مركز الأرض، فإنها تسخن وتبدأ في الذوبان، ثم تختفي فعليا.

لكن هذه العملية ليست دائمًا سلسة؛ ففي كثير من الأحيان، قد تتعطل الصفائح أثناء مرورها بجانب بعضها البعض، فتُسحب الصفيحة العلوية إلى الأسفل.

يمكن أن يتراكم هذا الاحتكاك على مدى آلاف السنين، ولكن يمكن بعد ذلك أن يزول فجأة في بضع دقائق فقط.

لماذا لم يكن هذا الأمر سيئا مثل موجات تسونامي السابقة؟

يمكن أن تؤدي هذه الحركة المفاجئة إلى إزاحة المياه فوق الصفائح، والتي يمكن أن تنتقل بعد ذلك إلى الساحل على شكل تسونامي.

في أعماق المحيط، يمكن أن تنتقل موجات تسونامي بسرعة تزيد على 500 ميل في الساعة (800 كم/ساعة)، وهي سرعة تعادل سرعة طائرة ركاب.

هنا، المسافة بين الأمواج طويلة جدا والأمواج ليست عالية جدا؛ إذ نادرا ما تزيد على متر واحد.

ولكن عندما يدخل تسونامي المياه الضحلة بالقرب من الأرض، فإنه يتباطأ، في كثير من الأحيان إلى حوالي 20 إلى 30 ميلاً في الساعة.

وتتقلص المسافة بين الأمواج، وتزداد الأمواج ارتفاعا؛ ما قد يؤدي فعليا إلى إنشاء جدار من الماء بالقرب من الساحل.

ولكن ليس من المضمون بأي حال من الأحوال أن زلزالاً قوياً للغاية سيؤدي إلى حدوث تسونامي مرتفع بشكل خاص يصل إلى المناطق الداخلية البعيدة.

وأدى زلزال الأربعاء إلى حدوث أمواج تسونامي بلغ ارتفاعها 4 أمتار (13 قدما) في أجزاء من شرق روسيا، وفقا للسلطات هناك.

ولكنها لا تقترب من الأمواج التي وصل ارتفاعها إلى عشرات الأمتار في المحيط الهندي في يوم الملاكمة عام 2004 وفي اليابان عام 2011.

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وقالت البروفيسور ليزا ماكنيل، أستاذة التكتونيات بجامعة ساوثهامبتون، إن "ارتفاع موجة التسونامي يتأثر أيضا بالأشكال المحلية لقاع البحر بالقرب من الساحل وشكل الأرض التي تصل إليها".

وأضافت أن "هذه العوامل، إلى جانب مدى كثافة السكان على الساحل، تؤثر على مدى خطورة التأثير".

وقال الدكتور هيكس لبي بي سي نيوز: "إن أحد الاحتمالات هو أن نماذج تسونامي ربما اتخذت تقديراً متحفظاً لعمق الزلزال".

وأضاف "من المحتمل أن تتمكن من تحريك الزلزال لمسافة 20 كيلومترا أخرى أعمق، وهذا من شأنه في الواقع أن يقلل من سعة موجات تسونامي بشكل كبير."