اسكتلندا.. جهود لإخماد حريق هائل في معلم سياحي (فيديو)

يواصل رجال الإطفاء في اسكتلندا طوال الليل وحتى الاثنين جهود إخماد حريق هائل اندلع في تل شهير يطل على مدينة إدنبرة.

وتسببت شجيرات الغورس المحترقة في المكان، بانطلاق أعمدة دخان تتصاعد إلى السماء.

واندلع الحريق في آرثرز سيت، وهو بركان خامد كبير تطل مناظره الخلابة على إدنبرة، مما يجعله أحد المعالم الأكثر شهرة في المدينة.

واندلع الحريق الأحد مع انطلاق مهرجان إدنبرة فرينج السنوي، وهو أكبر مهرجان للعروض الفنية في العالم.

وتم إبلاغ خدمات الطوارئ بالحريق في وقت متأخر من بعد ظهر الأحد، وعملت فرق الإطفاء طوال الليل وحتى اليوم الاثنين للسيطرة على الحريق.