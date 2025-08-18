مخاوف بيئية تحيط بمحمية شاطئ حنكوراب الفيروزي بمصر

تواجه محمية رأس حنكوراب على ساحل البحر الأحمر في مصر، الواقعة ضمن محمية وادي الجمال، أزمة بيئية إثر ظهور معدات بناء استعدادًا لإقامة منتجع سياحي؛ ما أثار مخاوف ناشطين بيئيين وسكان محليين حول التأثير السلبي في النظام البيئي الفريد في المنطقة.

وتعتبر رأس حنكوراب ملاذًا للسلاحف البحرية الخضراء المهددة بالانقراض، وتضم شواطئها سلسلة من الشعاب المرجانية التي تتميز بمرونتها وقدرتها على تحمل تقلبات المناخ. وتقول تقارير إن المحمية، التي تمتد على أكثر من 70 كيلومترًا، تعد من بين أهم المناطق البيئية في مصر، وتحوي موائل بحرية مهمة، مثل: حيوان الدوجونج وأعشاب البحر والدلافين.

إلا أن أعمال البناء التي بدأت في مارس الماضي، عقب تعاقد بين جهة حكومية وشركة استثمارية لبناء منتجع سياحي، أثارت ردود فعل غاضبة من قبل الناشطين الذين أطلقوا حملة "أنقذوا حنكوراب"، ووقع عليها آلاف الأشخاص. ويعتبر الخبراء القانونيون هذا التعاقد مخالفًا للقانون، الذي يحظر إقامة أي منشآت أو نشاطات تجارية في المحمية دون تصريح رسمي من جهاز شؤون البيئة.

وفي حديث له مع "فرانس برس" حذّر محمود حنفي، أستاذ البيئة البحرية والمستشار العلمي لمحافظة البحر الأحمر، من أن التنمية السياحية المكثفة ستزعج السلاحف وتدفعها للابتعاد، بسبب التواجد البشري والإضاءة المستمرة والضوضاء.

وتوقفت أعمال البناء مؤقتًا بعد الاحتجاجات، لكن المخاوف لا تزال قائمة بشأن مستقبل المنطقة، خصوصًا مع توجه الحكومة المصرية لتوسيع الاستثمار السياحي بشكل كبير، ضمن إستراتيجية تهدف إلى مضاعفة عدد السائحين بحلول 2030، في ظل أزمة اقتصادية تمر بها البلاد.

