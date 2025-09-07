85 % من سكان العالم يتابعون الخسوف الكلي للقمر (فيديو)

شاهد الآلاف في دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الليلة ظاهرة فلكية تعرف بـ"الخسوف القمري الكلي"، بحيث كانت هذه الظاهرة مرئية بالعين المجردة في جميع مناطق الدولة، كما هو الحال في معظم مناطق القارة الآسيوية ودول الشرق الأوسط.

وفي تصريحات صحفية، أكد إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، أن هذا الحدث "يعد استثنائيا من حيث خصائصه، إذ يعد من أطول الخسوفات القمرية الكلية في العقد الأخير، وستصل الفترة الإجمالية للحدث إلى نحو 5 ساعات و27 دقيقة، فيما تصل مدة مرحلة الخسوف الكلي نحو 82 دقيقة”.

وشدد الجروان على أن نسبة السكان الذين سيتمكنون من رؤيته عالميًا تبلغ نحو 85% من البشر ككل في حال رؤية القمر أثناء الظاهرة.

ماذا نعرف عن الخسوف الكلي؟

وظاهرة "الخسوف القمري الكلي" تسمح بمرور قرص القمر بالكامل في منطقة ظل الأرض، ما يؤدي إلى تغير لونه إلى الأحمر، وفي العادة لا يختفي القمر أثناء الخسوف الكلي بسبب نفاذ أشعة الشمس من خلال الغلاف الجوي الأرضي وانكسارها باتجاه القمر، فيكتسي القمر حينها بألوان زاهية مثل الأصفر أو البرتقالي أو الأحمر.

ماذا يعني لون القمر أثناء الخسوف؟

ويعد لون القمر وقت الخسوف الكلي مؤشرا على مدى نقاء الغلاف الجوي الأرضي، فكلما ازداد التلوث في الغلاف الجوي قلت الأشعة المنكسرة عن طريقه، وبهذا تقل إضاءة القمر وقت الخسوف ويميل لونه إلى الأحمر الداكن أو البني، وفي أحيان نادرة قد يختفي القمر تماما مثلما حدث في خسوف 09/12/1992 بسبب انفجار بركان بيناتوبو في الفلبين في يونيو 1991.