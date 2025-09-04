جبل سيميرو يثور مرتين.. تحذيرات من الرماد في إندونيسيا

ثار بركان جبل سيميرو الواقع في إقليم جاوة الشرقية بإندونيسيا مجددًا اليوم الخميس، وهو البركان الأعلى في جاوة بارتفاع 3676 مترًا فوق مستوى سطح البحر، حيث أطلق من فوهته رمادًا بركانيًا كثيفًا بالاتجاه الجنوبي الغربي.

ووقع الثوران الأخير الساعة 09:28 صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث أطلق البركان أعمدة رماد بارتفاع 500 متر فوق قمته، أو 4176 مترًا فوق مستوى سطح البحر، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية عن مقداس سفيان من مركز رصد سيميرو.

وكان لون عمود الرماد بين الأبيض والرمادي، بكثافة عالية، وتم تسجيله على أجهزة قياس الزلازل بسعة قصوى بلغت 22 مليمترًا واستمرت لمدة 145 ثانية.

أخبار ذات علاقة بركان "كيلاويا" يقذف حممًا بارتفاع 100 متر

ولا يزال النشاط الزلزالي اليومي في سيميرو قويًا، حيث تم أمس الأربعاء تسجيل 45 زلزالًا بركانيًا، تراوحت سعتها بين 10 و22 مليمترًا، واستمرت لما يتراوح بين 50 و179 ثانية.