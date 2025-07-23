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بيئة ومناخ

"العدل الدولية": التغيّر المناخي "تهديد داهم ووجودي"

"العدل الدولية": التغيّر المناخي "تهديد داهم ووجودي"
الاحترار العالميالمصدر: Alamy
إرم نيوز
إرم نيوز
23 يوليو 2025، 2:24 م

أعلن رئيس محكمة العدل الدولية الأربعاء أن تغير المناخ "يُشكل تهديدا داهما ووجوديا"، في رأي مرتقب بشأن التزامات الدول القانونية المتعلقة بتغير المناخ.

وقال القاضي الياباني يوجي إيواساوا: "خلصت المحكمة إلى أن عواقب تغير المناخ وخيمة وعميقة. فهي تلحق ضررا بالنظم البيئية الطبيعية والسكان على السواء. وتُبرز هذه العواقب التهديد الداهم والوجودي الذي يُمثله التغير المناخي".

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وفي مايو الماضي، أظهرت دراسة جديدة تعرّض نصف سكان العالم لشهر إضافي من الحر الشديد خلال العام الماضي بسبب التغير المناخي الناتج عن النشاط البشري.

ووجدت الدراسة أن الاستمرار في حرق الوقود الأحفوري يضر بالصحة والرفاه في كل القارات.

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