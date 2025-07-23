"العدل الدولية": التغيّر المناخي "تهديد داهم ووجودي"

أعلن رئيس محكمة العدل الدولية الأربعاء أن تغير المناخ "يُشكل تهديدا داهما ووجوديا"، في رأي مرتقب بشأن التزامات الدول القانونية المتعلقة بتغير المناخ.

وقال القاضي الياباني يوجي إيواساوا: "خلصت المحكمة إلى أن عواقب تغير المناخ وخيمة وعميقة. فهي تلحق ضررا بالنظم البيئية الطبيعية والسكان على السواء. وتُبرز هذه العواقب التهديد الداهم والوجودي الذي يُمثله التغير المناخي".

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وفي مايو الماضي، أظهرت دراسة جديدة تعرّض نصف سكان العالم لشهر إضافي من الحر الشديد خلال العام الماضي بسبب التغير المناخي الناتج عن النشاط البشري.

ووجدت الدراسة أن الاستمرار في حرق الوقود الأحفوري يضر بالصحة والرفاه في كل القارات.

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ورصد الفريق 67 موجة حر شديد خلال العام، ووجدوا بصمة تغيّر المناخ في كل واحدة منها.