ارتفاع عدد قتلى سيول أفغانستان إلى 200 شخص
تسببت فيضانات مفاجئة ضربت شمال أفغانستان، بمقتل أكثر من 200 شخص في ولاية بغلان وحدها، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة، السبت.
وبحسب "فرانس برس"، قال مسؤول في المنظمة الأممية "توفي أكثر من مئة شخص في إقليم بغلان جديد فيما قُتل مئة شخص في إقليم بركة، جراء الفيضانات التي دمّرت الجمعة أكثر من ألفَي منزل في المديريتين".
ولفتت المنظمة إلى "تسجيل عدد من الوفيات في ستة أقاليم أخرى، استنادًا إلى أرقام السلطة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث الطبيعية".
وكانت السلطات المحلية أفادت، ليل الجمعة، بأن الحصيلة الاجمالية تبلغ 62 قتيلًا، محذّرة من أنها قابلة للارتفاع.
وطالت فيضانات هذا العام التي تأتي في ظل أمطار تفوق المعتاد في فصل الربيع، أقاليم أخرى في هذا البلد المعرّض بشدّة لتغيّر المناخ، خصوصًا في إقليم غور وبدخشان؛ ما تسبب بخسائر مالية كبيرة.
وأكد الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد لـ"فرانس برس"، صباح السبت، تسجيل "عشرات الوفيات" في أقاليم عدة.
ووفقا لـ"رويترز"، فإن عدد القتلى جراء السيول الشديدة التي تجتاح شمال أفغانستان، ارتفع إلى 153 شخصا في ثلاثة أقاليم، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، السبت.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد المتين قانع لـ"رويترز" إن "138 شخصا على الأقل أصيبوا في السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة، أمس الجمعة، بأقاليم بغلان وطخار وبدخشان".