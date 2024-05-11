ارتفاع عدد قتلى سيول أفغانستان إلى 200 شخص

ولفتت المنظمة إلى "تسجيل عدد من الوفيات في ستة أقاليم أخرى، استنادًا إلى أرقام السلطة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث الطبيعية".

وكانت السلطات المحلية أفادت، ليل الجمعة، بأن الحصيلة الاجمالية تبلغ 62 قتيلًا، محذّرة من أنها قابلة للارتفاع.

وطالت فيضانات هذا العام التي تأتي في ظل أمطار تفوق المعتاد في فصل الربيع، أقاليم أخرى في هذا البلد المعرّض بشدّة لتغيّر المناخ، خصوصًا في إقليم غور وبدخشان؛ ما تسبب بخسائر مالية كبيرة.