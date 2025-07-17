54 قتيلا جراء الأمطار الغزيرة في باكستان (فيديو)

في حصيلة مأساوية جديدة، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان، يوم الخميس، عن وفاة 54 شخصًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نتيجة أمطار موسمية غزيرة اجتاحت البلاد. بحسب ما جاء في الوكالة الفرنسية.

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وصرّحت ناطقة باسم الهيئة لوكالة "فرانس برس" أنّ معظم الوفيات سُجّلت في إقليم البنجاب، مشيرةً إلى أنّ الحصيلة المحدثة تشمل أيضاً إصابة 227 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة. وذلك حتى الساعة الثامنة صباحاً من يوم الخميس (03:00 بتوقيت غرينتش).

وتشهد باكستان كل عام موسماً مطرياً يمتد من يونيو إلى سبتمبر، إلا أنّ التغيّرات المناخية أدّت في السنوات الأخيرة إلى زيادة حدّة الظواهر الجوية، مع ارتفاع معدلات الضحايا والخسائر المادية.

وتعمل السلطات المحلية حالياً على تقديم المساعدات والإغاثة للمناطق المتضررة، وسط تحذيرات من استمرار الهطولات خلال الأيام المقبلة، واحتمال تفاقم الأوضاع في بعض الأقاليم المنخفضة