أزمة مياه خانقة في إيران.. 80% من سعة السدود فارغة

في تطور مقلق، أظهرت بيانات رسمية حديثة أن 19 من أكبر السدود في إيران والتي تمثل شرياناً حيوياً لتوفير مياه الشرب والري، تحتوي على أقل من 20% من طاقتها التخزينية؛ ما يعني أن أكثر من 80% من سعتها باتت فارغة.

وبحسب التقرير الصادر عن شركة إدارة موارد المياه الإيرانية، فإن إجمالي المخزون المائي في البلاد شهد تراجعًا بنسبة 26% مقارنة بالعام الماضي؛ ما يهدد بزيادة حدة أزمة المياه، ويفرض ضغوطاً شديدة على قطاعي الزراعة والاستهلاك المنزلي.

وأثار بثّ خرائط إستراتيجية لخطوط نقل مياه الشرب في العاصمة الإيرانية طهران ضمن أحد برامج هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ردود فعل غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثير من النشطاء خرقاً أمنياً خطيراً في وقتٍ يشهد فيه التوتر مع إسرائيل تصعيداً متسارعاً.

وفي سياق متصل، حذّرت بنفشه زهرائي، خبيرة في قطاع المياه، من هبوط خطير في مستوى الأرض وانخفاض حاد في المياه الجوفية في سهل ورامين نتيجة تنفيذ مشاريع نقل المياه بين الأحواض إلى طهران، والتي تهدف إلى إنقاذ العاصمة من أزمة العطش.

وفي حديثها لوكالة "إيسنا"، أعلنت زهرائي معارضتها الشديدة لهذه المشاريع، مؤكدة أن مياه سدود لتيان وماملو، المخصصة لطهران، تسببت بكوارث بيئية في ورامين.

وأشارت إلى أن نقل مياه سد لار إلى طهران حرم العديد من مدن محافظة مازندران شمال إيران من احتياجاتها الأساسية من مياه الشرب، وتسبّب بهبوط أرضي في بعض المناطق هناك أيضاً.

وأكدت أن هذه السياسات المائية قصيرة النظر أدّت إلى "تصدير العطش" من طهران إلى سائر أنحاء البلاد، وحذّرت من أن الاستمرار بها قد يؤدي إلى أزمات بيئية وإنسانية أوسع نطاقاً.