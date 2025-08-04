قسد تعلن اندلاع اشتباكات مع القوات الحكومية في دير حافر بحلب

logo
بيئة ومناخ

أزمة مياه خانقة في إيران.. 80% من سعة السدود فارغة

أزمة مياه خانقة في إيران.. 80% من سعة السدود فارغة
سد مائي في إيرانالمصدر: منصة إكس
أحمد الصالحي
أحمد الصالحي
04 أغسطس 2025، 9:46 ص

في تطور مقلق، أظهرت بيانات رسمية حديثة أن 19 من أكبر السدود في إيران والتي تمثل شرياناً حيوياً لتوفير مياه الشرب والري، تحتوي على أقل من 20% من طاقتها التخزينية؛ ما يعني أن أكثر من 80% من سعتها باتت فارغة.

وبحسب التقرير الصادر عن شركة إدارة موارد المياه الإيرانية، فإن إجمالي المخزون المائي في البلاد شهد تراجعًا بنسبة 26% مقارنة بالعام الماضي؛ ما يهدد بزيادة حدة أزمة المياه، ويفرض ضغوطاً شديدة على قطاعي الزراعة والاستهلاك المنزلي.

وأثار بثّ خرائط إستراتيجية لخطوط نقل مياه الشرب في العاصمة الإيرانية طهران ضمن أحد برامج هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ردود فعل غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثير من النشطاء خرقاً أمنياً خطيراً في وقتٍ يشهد فيه التوتر مع إسرائيل تصعيداً متسارعاً.

أخبار ذات علاقة

انفجار شعبي وتفاقم أزمة المياه.. هل اقتربت إيران من "اليوم صفر"؟

انفجار شعبي وتفاقم أزمة المياه.. هل اقتربت إيران من "اليوم صفر"؟

وفي سياق متصل، حذّرت بنفشه زهرائي، خبيرة في قطاع المياه، من هبوط خطير في مستوى الأرض وانخفاض حاد في المياه الجوفية في سهل ورامين نتيجة تنفيذ مشاريع نقل المياه بين الأحواض إلى طهران، والتي تهدف إلى إنقاذ العاصمة من أزمة العطش.

وفي حديثها لوكالة "إيسنا"، أعلنت زهرائي معارضتها الشديدة لهذه المشاريع، مؤكدة أن مياه سدود لتيان وماملو، المخصصة لطهران، تسببت بكوارث بيئية في ورامين.

وأشارت إلى أن نقل مياه سد لار إلى طهران حرم العديد من مدن محافظة مازندران شمال إيران من احتياجاتها الأساسية من مياه الشرب، وتسبّب بهبوط أرضي في بعض المناطق هناك أيضاً.

وأكدت أن هذه السياسات المائية قصيرة النظر أدّت إلى "تصدير العطش" من طهران إلى سائر أنحاء البلاد، وحذّرت من أن الاستمرار بها قد يؤدي إلى أزمات بيئية وإنسانية أوسع نطاقاً.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC