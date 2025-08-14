34 قتيلاً على الأقل جراء فيضانات في كشمير الهندية

لقي 34 شخصاً حتفهم، الخميس، جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة ضربت قرية في جبال هيمالايا في الشطر الهندي من كشمير، وفق ما نقلته "فرانس برس" عن مسؤول في الحكومة المحلية.

وهذه ثاني كارثة فيضانات كبيرة تودي بسكان في الهند هذا الشهر.

وقال رئيس وزراء كشمير عمر عبدالله، في بيان، إن "الأنباء قاتمة"، متحدثاً عن أمطار غزيرة ضربت منطقة كيشتوار.

وتجمّعت الحشود داخل مستشفى في كيشتوار، حيث نقل سكان بعض المصابين.

وقال مفوّض منطقة كيشتوار، بانكاغ كومار شارما: "عثرنا على 34 جثة، وأنقذنا 35 مصاباً.. وهناك احتمالات للعثور على مزيد من الجثث".

من جانبه، قال سوشيل كومار الذي يقطن قرية أثولي القريبة: "رأيت 15 جثة على الأقل تم نقلها إلى المستشفى المحلي".

ويرجّح أن تواجه فرق الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى المنطقة.

وتضررت الطرقات جراء عواصف قوية استمرت أياماً.

وتقع المنطقة على بعد أكثر من 200 كيلومتر من مدينة سريناغار الرئيسة في الإقليم.

وأكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه "سيتم تقديم كل المساعدات الممكنة للمحتاجين إليها".

وجرفت فيضانات، في الخامس من أغسطس/آب، بلدة دارالي في ولاية أوتراكند وغمرتها بالوحول.

ويرجّح أن تتجاوز حصيلة قتلى هذه الكارثة 70 شخصاً، لكن لم يصدر بعد أي تأكيد للحصيلة.

وتكثر الفيضانات وانزلاقات التربة خلال الموسم الماطر، بين يونيو/حزيران، وأيلول/سبتمبر، لكن الخبراء يقولون إن تغيّر المناخ، مصحوباً بالتطوير بناءً على خطط رديئة، يزيد من تكرارها وحدّتها.

وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، العام الماضي، أن تزايد شدة الفيضانات والجفاف يعد بمثابة "نداء استغاثة" ينذر بما هو آت في وقت يجعل تغيّر المناخ التنبؤ بدورة المياه على الأرض أمراً أكثر صعوبة.