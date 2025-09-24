إعصار "راغاسا" يضرب جنوب الصين ويخلّف 14 قتيلاً في تايوان (فيديو)

ضرب الإعصار المدمر "راغاسا"، الأربعاء، مناطق واسعة جنوب الصين، بعد أن تسبب بانهيار سد في شرق تايوان أودى بحياة 14 شخصاً على الأقل، في حين لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين.

وفي تايوان، غمرت مياه سد بحيرة ماتايان منازل في مقاطعة هوالين، حيث أفادت السلطات بأن عدد الضحايا قابل للارتفاع مع استمرار عمليات البحث.

وكانت الحصيلة الأولية أشارت إلى 17 قتيلاً، قبل أن تُخفض لاحقاً بعد التحقق من أوضاع بعض المفقودين.

أما في الصين، فقد وصل الإعصار إلى مقاطعة غوانغدونغ المكتظة بالسكان (أكثر من 125 مليون نسمة)، وتحديداً مدينة يانغجيانغ، حيث وثّق صحفيون مشاهد رياح عاتية تقتلع الأشجار واللافتات وتغمر المياه شوارع بأكملها.

وفي هونغ كونغ، أُغلقت المدارس وأُلغيت مئات الرحلات الجوية مع وصول سرعة الرياح إلى 145 كيلومتراً في الساعة، بينما أظهرت مقاطع فيديو تداولها السكان أمواجاً ضخمة حطمت أبواب أحد الفنادق الساحلية.

وأعلنت السلطات أن 90 شخصاً نُقلوا إلى المستشفيات جراء الإعصار.

كما فتحت السلطات 50 ملجأً لإيواء أكثر من 800 شخص، محذّرة سكان المناطق المنخفضة من خطر الفيضانات، بينما تجاوزت سرعة الرياح في بعض المرتفعات 200 كيلومتر في الساعة.

ويرى خبراء الأرصاد أنّ "راغاسا" مثال جديد على تزايد الظواهر المناخية العنيفة المرتبطة بتغير المناخ، والتي أصبحت تضرب العالم بوتيرة أشد وأكثر تكراراً.