تشهد منطقة جازان في جنوب غربي السعودية، موجة من الهطولات المطرية الغزيرة منذ نحو يومين، تسببت حتى الآن بخسائر بشرية ومادية، بينها سقوط جزئي لجسر سيارات.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، نشرتها وسائل إعلام وسكان محليون، سيولاً تجري في العديد من الوديان التي يخترق بعضها طرقات، بينما تجمعت المياه في طرقات أخرى، ودخلت مباني سكنية وحكومية.

وتسبب سقوط جزء من جسر على طريق يربط بين أبو عريش وصبيا في منطقة جازان المطلة على البحر الأحمر، بوفاة واحدة وفق تقارير محلية، بينما ظهرت سيارات عالقة بين ركام الجسر المنهار.

وفي حادثة أخرى ناجمة عن مياه الأمطار، لقي زوجان مصرعهما بعد أن جرفت السيول مركبتهما في وادي مسلة، في محافظة أحد المسارحة في جازان.

وأصدر الدفاع المدني السعودي، اليوم السبت تنبيهاً جديداً للسكان كي يكونوا حذرين من السيول في الوديان، على الرغم من توقع مركز الأرصاد الجوية الرسمي في المملكة، لهطولات خفيفة في نهار اليوم السبت.

وقالت أمانة منطقة جازان، إن مئات المعدات والعمال يعملون على معالجة تجمعات مياه الأمطار التي شهدتها المنطقة.

كما حثت الأمانة السكان على اختيار مناطق تنزه آمنة، حيث تجذب الأجواء الماطرة في الصيف الكثير من العوائل للتنزه في الطبيعة.