كشف باحثون برازيليون عن مستويات مرتفعة من الكوكايين ومستقلباته في أسماك القرش البرازيلية حادة الأنف التي تعيش في المياه الساحلية لأمريكا الجنوبية، الأمر الذي يثير القلق بشأن تأثير التلوث الدوائي على الأنواع البحرية.

وقاد فريق البحث، بقيادة عالم البيئة غابرييل دي فارياس أروجو من معهد أوزوالدو كروز، الدراسة التي شملت تحليل 13 سمكة قرش صغيرة وبالغة.

ووجد الباحثون تركيزات عالية من الكوكايين في جميع الأسماك، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المستقلب الرئيسي للدواء، البنزويليكغونين، في جميع العينات باستثناء واحدة.

وتثير هذه النتائج القلق بشأن تأثير التلوث الدوائي على الأنواع البحرية، خاصة مع قلة المعلومات حول تأثير الكوكايين على صحة الحيوانات المفترسة الرئيسية.

ويمثل تلوث المياه بالمخدرات مشكلة عالمية، حيث تشير الدراسات إلى أن أكثر من ربع الممرات المائية في العالم تحتوي على مستويات مرتفعة من المواد الكيميائية النشطة.

وفي البرازيل، حيث تُعتبر الكوكايين مادة ملوثة رئيسية، كانت عينات مياه من خليج سانتوس تحتوي على مستويات توازي تلك الموجودة في القهوة.

ويمكن لتلوث المخدرات أن يتسرب إلى البيئة من خلال مياه الصرف الصحي، ويؤدي إلى تراكم المواد الكيميائية في السلسلة الغذائية البحرية. كما أن تلوث الكوكايين يمكن أن يؤثر في صحة الكائنات البحرية، خاصةً تلك التي تعيش في المياه الساحلية.