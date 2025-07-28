إجلاء الآلاف جراء الأمطار الغزيرة قرب بكين (فيديو)

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، إجلاء أكثر من 4400 شخص نتيجة اشتداد الأمطار الغزيرة في العاصمة بكين والمقاطعات المجاورة في شمالي البلاد، وسط تحذيرات من مخاطر الانهيارات الأرضية والفيضانات.

وتواصلت الأمطار الكثيفة في منطقة ميون بضواحي بكين؛ ما أدى إلى سيول وانهيارات أرضية، وألحق أضرارا بعدد من القرى، وفق ما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية.

وتداول مستخدمو تطبيق "وي شات" صورا وفيدويهات تظهر سيارات وشاحنات تطفو على طرق غمرتها المياه، التي ارتفع منسوبها إلى حد غطى أجزاءً من مبانٍ سكنية.

وبحسب وكالة "رويترز"، ذكرت الهيئة أن أكثر من عشرة آلاف شخص في المنطقة تأثروا بانقطاع التيار الكهربائي نتيجة الأحوال الجوية.

أخبار ذات علاقة أمطار غزيرة تُغرق شمال الصين وتجبر الآلاف على النزوح

وتشهد مناطق شمال الصين، التي تُعرف بجفافها النسبي، موجات من الأمطار الغزيرة بشكل متكرر في السنوات الأخيرة، في ظاهرة ربطها بعض العلماء بتغير المناخ.

وتُعد هذه العواصف جزءًا من نمط متصاعد من الطقس المتطرف الذي تعاني منه مناطق مختلفة في الصين، نتيجة الرياح الموسمية القادمة من شرق آسيا، والتي تؤثر على استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم.