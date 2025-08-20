بعد السناجب.. انتشار صور مروعة لغزلان بفقاعات جلدية

بعد انتشار صور مفزعة في الولايات المتحدة لسناجب وأرانب مصابة بثآليل وتقرحات جلدية غريبة، انتشرت صور مؤخراً لغزلان بثآليل ضخمة تكاد تغطي كل جسدها.

وبدأت صور الغزلان بالانتشار منذ شهرين، حيث قام العديد من الناس بتصوير الغزلان المشوهة في نيويورك وبنسلفانيا وويسكونسن، بحسب صحيفة "الديلي ميل".

وقد حدد مسؤولو الحياة البرية بالفعل الحالة على أنها ورم ليفي جلدي في الغزلان، والمعروف باسم "ثآليل الغزلان".

وتحدث هذه الحالة بسبب فيروس ينتقل بين الغزلان، وحذر الخبراء من انتشاره هذا الصيف.

وينتشر الفيروس بشكل رئيسي عن طريق الحشرات الحاملة للأمراض مثل البعوض والقراد، والتي تنقل دم الغزلان المصابة إلى الحيوانات السليمة القريبة.

وتتضاعف هذه الآفات القاتلة في الطقس الدافئ، ومع ارتفاع الحرارة المطرد من المرجح أن تزداد رؤية مثل هذه الحالات على الحيوانات مستقبلاً.

ويمكن أن تكون ثآليل الغزلان صغيرة، مثل حبة البازلاء، أو تنمو بحجم كرة القدم، وتظهر باللون الرمادي أو الأسود أو الممتلئة وغالبًا ما تكون خالية من الشعر.