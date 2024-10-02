دمّر آلاف الهكتارات.. اليونان تكافح للسيطرة على حريق هائل (صور)

يكافح مئات من رجال الإطفاء في منطقة بيلوبونيز اليونانية، للسيطرة على حريق هائل مستمر لليوم الرابع على التوالي.

الحريق، الذي اندلع يوم الأحد الماضي، أسفر عن مقتل شخصين وتدمير آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية.

ويشارك في عمليات الإطفاء 600 عنصر إطفاء مدعومين بنحو 160 مركبة و24 طائرة، حيث يتركز الجهد في الجبال المطلة على خليج كورينثيا.

وأسفر الحريق المستعر عن إخلاء نحو 12 قرية، بالإضافة إلى التسبب في خسائر كبيرة في الغابات والأراضي الزراعية.

ولقي اثنان من المتطوعين حتفهما بعد أن حاصرتهما النيران أثناء مساعدتهما فرق الإطفاء، وعُثر على جثتيهما متفحمتين ليلة الأحد.

علاوة على ذلك، أعلن عن إصابة 3 من رجال الإطفاء بجروح أثناء محاولاتهم إخماد الحريق.

وتشارك في جهود الإطفاء طائرات قاذفات للمياه من إيطاليا وكرواتيا، أُرسلت ضمن إطار آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي.

ووصف المتحدث باسم الحكومة اليونانية، بافلوس ماريناكيس، الحريق بأنه “صعب للغاية”، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة للتعامل معه تتم بأفضل طريقة ممكنة.

وأفاد المرصد الوطني في أثينا، نقلاً عن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، أن الحريق دمّر نحو 6500 هكتار من الأراضي الحرجية والزراعية منذ اندلاعه.

وتجري السلطات تحقيقات أولية تشير إلى أن الحريق قد يكون ناتجًا عن إهمال من قبل مربي نحل في المنطقة. ووفقًا لجهاز الإطفاء، اندلعت نحو 40 حريقًا في الريف اليوناني خلال الـ24 ساعة الماضية.