تقنية جديدة تزيل 98% من البلاستيك في المياه

طور باحثون في جامعة ميسوري تقنية جديدة قادرة على إزالة ما يزيد على 98% من المواد البلاستيكية النانوية من المياه العذبة والمالحة.

وتعتمد هذه التقنية على استخدام مذيب طبيعي منخفض السمية، يطفو على سطح الماء، ويعمل على التقاط الجسيمات البلاستيكية المجهرية.

وبحسب موقع "ساينس أرلت"، تمكن الباحثون من إزالة ما يقرب من 99.8% من حبيبات البوليسترين النانوية من المياه المالحة، عبر امتصاص الطبقة العلوية من السائل باستخدام ماصة.

ويشير العلماء إلى أن هذه الطريقة قد تكون حلًّا مستدامًا وفاعلًا من حيث التكلفة لمشكلة التلوث البلاستيكي.

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وتوجد الجسيمات النانوية البلاستيكية بكثرة في مياه الشرب والمسطحات المائية العالمية، بما في ذلك الأماكن النائية.

وتشكل هذه الجسيمات تهديدًا للنظم البيئية وصحة الإنسان، إذ يمكن أن تتسرب إلى السلسلة الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواد الكيميائية الضارة أن تلتصق بسطح الجسيمات النانوية، ما يزيد خطرها.

ويسعى الفريق العلمي إلى تحسين التقنية من خلال تحديد السعة القصوى للمذيب المستخدم، وكذلك استكشاف طرق لإعادة تدوير المذيب لجعله قابلًا لإعادة الاستخدام مرات متعددة.