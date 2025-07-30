إطلاق قمر صناعي لرصد المخاطر الطبيعية التي تهدد الأرض

أُطلق، الأربعاء، قمر صناعي راداري جديد طورته الهند والولايات المتحدة بشكل مشترك، تتمثّل مهمّته بمراقبة أي تغيّرات طفيفة في اليابسة أو الأسطح الجليدية على الأرض، والمساعدة في التنبؤ بالمخاطر الطبيعية، وتلك الناتجة عن الأنشطة البشرية.

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وانطلق القمر الصناعي المسمّى "نيسار" NISAR، ويعادل حجمه حجم شاحنة صغيرة وفقاً لـ"فرانس برس"، حوالى الساعة 17,40 (12,10 ت غ) من "مركز ساتيش داوان للفضاء" على الساحل الجنوبي الشرقي للهند، على متن صاروخ من مركبة لإطلاق الأقمار الصناعية المتزامنة مع الأرض تتبع للمنظمة الهندية لأبحاث الفضاء.