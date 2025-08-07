العاصفة الاستوائية "إيفو" تقترب من سواحل المكسيك

أفاد خبراء أرصاد جوية بأن العاصفة الاستوائية "إيفو" تشكلت، يوم الأربعاء، شرقي المحيط الهادئ ومن المتوقع أن تجلب الأمطار والأمواج العاتية إلى أجزاء من سواحل المكسيك.

وبلغت سرعة الرياح القصوى المتواصلة للعاصفة إيفو 40 ميلا (65 كيلومترا) في الساعة، وكان مركزها على مسافة 195 ميلا (310 كيلومترات) جنوب شرق مدينة أكابولكو الساحلية بالمكسيك، وفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير، في ميامي.

وإيفو هي العاصفة الاستوائية الثانية في شرق المحيط الهادئ، بعد العاصفة "هنريت"، التي بلغت سرعة الرياح القصوى المستمرة لها 50 ميلا (85 كيلومترا) في الساعة، وكان مركزها على بُعد 1555 ميلا (2505 كيلومترات) شرق هيلو (أكبر مستوطنة في مقاطعة هاواي، بولاية هاواي الأمريكية)، وتتحرك صوب الغرب.

واستمرت العاصفة "ديكستر" عاصفة إستوائية في المحيط الأطلسي، ويتوقع أن تتحول إلى إعصار قوي خارج المدار الاستوائي.