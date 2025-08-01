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بيئة ومناخ

طهران.. وفاة 6 آلاف بسبب تلوث الهواء في 2024

طهران.. وفاة 6 آلاف بسبب تلوث الهواء في 2024
آثار التلوث في إيرانالمصدر: وسائل إعلام إيرانية
إرم نيوز
إرم نيوز
01 أغسطس 2025، 3:36 م

كشفت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلًا عن مصادر رسمية، أن العاصمة طهران سجّلت خلال العام الماضي وفاة ما لا يقل عن 6 آلاف شخص بسبب تلوث الهواء، في مؤشر خطير على تصاعد الأزمة البيئية في المدينة.

وأضافت المصادر إنه "في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تداعيات التلوث على الصحة العامة، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن شركة التحكم في جودة هواء طهران أن العاصمة الإيرانية لم تشهد، منذ بداية العام الإيراني الحالي حتى اليوم الجمعة، سوى 6 أيام فقط من الهواء النقي".

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وبحسب التقرير، توزّعت نوعية الهواء في طهران خلال هذه الفترة كما يلي: "75 يوماً من الهواء "السليم"، و39 يوماً "غير صحي" للفئات الحساسة، و5 أيام "غير صحي" لجميع الفئات، و3 أيام مصنفة ضمن الوضع "الخطير جداً".

وأشارت الشركة إلى أن مؤشر التلوث بلغ يوم الخميس الماضي 154، وهو ما يصنّف في خانة "الوضع الأحمر"، فيما تجاوزت بعض المناطق هذا المستوى لتصل إلى حالة "شديدة الخطورة".

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وتواجه محافظة طهران، التي يقطنها أكثر من 14 مليون نسمة، أزمة بيئية متفاقمة تهدد الصحة العامة، وسط مطالب متزايدة باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من مصادر التلوث، خاصة في ما يتعلق بانبعاثات السيارات والمصانع ونقص التهوية الطبيعية؛ بسبب طبيعة التضاريس.

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