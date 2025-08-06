logo
تحذيرات من فيضانات مدمرة تشمل أكثر من نصف محافظات نيجيريا

آثار فيضانات في نيجيرياالمصدر: إعلام نيجيري
06 أغسطس 2025، 11:50 م

حذّر خبراء الأرصاد الجوية في نيجيريا، الأربعاء، من أن أجزاء من 21 محافظة من أصل 36 في البلاد مُعرضة لخطر الفيضانات خلال الأيام المقبلة نتيجة للأمطار الغزيرة، فيما دعت سلطات مدينة لاغوس سكان بعض المناطق إلى إخلائها.
 
وقالت وكالة الأرصاد النيجيرية إن "الظروف الجوية مهيّأة بدرجة كبيرة لهطول أمطار غزيرة لفترات طويلة، وعند اقترانها بتشبع التربة وارتفاع منسوب الأنهار فإن ذلك يزيد بشكل كبير من خطر حدوث فيضانات".

 وصنّفت الوكالة عددا من الولايات على أنها "عالية المخاطر" من بينها ولاية النيجر حيث أدت الفيضانات في مايو الماضي إلى تدمير حي سكني بالكامل ومقتل ما لا يقل عن 200 شخص.

ورغم أن لاغوس لم تكن مدرجة ضمن قائمة التحذيرات، إلا أن أمطارا استمرت لأكثر من 10 ساعات الإثنين، أغرقت عدة مناطق في المدينة التجارية الكبرى التي يقدّر عدد سكانها بنحو 20 مليون نسمة، مما دفع المسؤولين لتحذير السكان في المناطق المنخفضة من خطر البقاء هناك.

