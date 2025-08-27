الجزائر.. إجلاء عائلات وقطع الغاز بسبب "حرائق البليدة" (فيديو)

أعلنت مصالح الحماية المدنية في الجزائر اليوم الأربعاء، إجلاء نحو 20 عائلة من منطقة "الشريعة" بولاية البليدة جراء الحرائق الضخمة التي تشهدها المنطقة منذ أيام، فيما أعلنت السلطات المختصة عن تسجيل أضرار مست كوابل الكهرباء، متوسطة التوتر، ما تسبب في انقطاع متذبذب للتيار الكهربائي.

واندلع حريق جديد اليوم في المنطقة وسرعان ما انتقل إلى أماكن أخرى مجاورة بسبب سرعة الرياح، بحسب بيان المصالح.

وأعلنت السلطات ذاتها أنه تم وبصفة احترازية، قطع الإمداد بالغاز حفاظًا على سلامة الأفراد والممتلكات.

ومن جهتها، دعت ولاية البليدة المواطنين إلى تجنب الصعود والتنقل نحو منطقة "الشريعة" حتى السيطرة على الوضع، وذلك حفاظا على سلامتهم وأرواحهم.

وتواصل فرق التدخل بالرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات، والوحدة الوطنية للتدريب والتدخل والمفرزة الجهوية لمكافحة حرائق الغابات، كما تم تخصيص 6 طائرات إطفاء من طراز AT802، وطائرتين من طراز BE200 التابعة للجيش الوطني الشعبي.