10 قتلى ومفقودان في فيضانات اجتاحت شمال الصين

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية الأحد، أن حصيلة القتلى جراء فيضان اجتاح موقع تخييم شمالي الصين، 10 أشخاص وفقدان اثنين آخرين.

ووقع الفيضان في حوالي الساعة العاشرة مساء السبت بالتوقيت المحلي في منطقة أوراد رير بانر، وهي منطقة جبلية شاسعة في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، والمعروفة بمواقع التخييم الشهيرة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وتم الإعلان في البداية عن أن ثلاثة عشر من هواة التخييم في عداد المفقودين. وبحلول صباح الأحد، تم إنقاذ شخص واحد والعثور على ثماني جثث، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وتم العثور على جثتي شخصين آخرين في وقت لاحق.

وتجري جهود البحث والإنقاذ للعثور على الشخصين المفقودين المتبقيين.

وشهد شمال الصين عدة حالات من الفيضانات والانهيارات الأرضية خلال الأسابيع الأخيرة. وأسفرت الفيضانات في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين في وقت سابق من أغسطس/ آب الجاري عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وفقدان 33 آخرين.

كما ضربت الأمطار الغزيرة أجزاء أخرى من البلاد، حيث شهدت هونغ كونغ هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.