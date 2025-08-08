10 قتلى و33 مفقودًا جراء الفيضانات في الصين (فيديو)

قتل 10 أشخاص وفُقد أثر 33 جرّاء فيضانات في مقاطعة قانسو في شمال غرب الصين، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي، اليوم الجمعة.

وأفادت شبكة "سي سي تي في" الرسمية للبث "منذ السابع من أغسطس/ آب، تسببت الأمطار الغزيرة المتواصلة.. بفيضانات، وحتى الساعة 15,30 (7,30 ت غ) يوم 8 أغسطس/ آب، قتل 10 أشخاص، فيما 33 في عداد المفقودين".

وجاءت الفيضانات بعد أسوأ موجة أمطار تشهدها البلاد هذا القرن في أعقاب ذروة رياح موسمية في شرق آسيا.

وكان قد حذّر خبراء الأرصاد الجوية من هبوب مزيد من العواصف الرعدية بعد أن هطلت في شهر أغسطس/ آب ثاني أغزر أمطار في هذا القرن على مدينة قوانغتشو عاصمة إقليم قوانغدونغ؛ ما أجبر مطار بايون، أحد أكثر المطارات ازدحامًا في العالم، على إلغاء 363 رحلة جوية وإرجاء 311 رحلة.

وإقليم قوانغدونغ مهدد بفيضان 16 نهرًا مع وصول منسوب المياه في موقعين إلى أعلى المستويات منذ عامي 2017 و2018، لكن الأسوأ ربما لم يأت بعد، إذ قالت سلطات إدارة الطوارئ مؤخرًا، إن من المتوقع هبوب إعصارين أو ثلاثة في أغسطس/ آب الجاري.