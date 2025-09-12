العراق.. حملة لإزالة زهرة النيل التي "تسرق" مياه الفرات (صور)

بدأت وزارة الموارد المائية في العراق، حملة إزالة لنبات زهرة النيل الذي يعرف باسم "سارق المياه"، بعدما نمت وتكاثرت في وسط مجرى نهر الفرات.

وأظهرت صور نشرتها الوزارة، اليوم الجمعة، جرافة كبيرة تقتلع "زهرة النيل" من جذورها في مجرى النهر ونقلها لشاحنة كبيرة قبل إبعادها عن المكان.

وقالت الوزارة في بيان، إن حملة الإزالة تستهدف تنظيف نهر الفرات في مدينة الناصرية، وهي مركز محافظة ذي قار، من نبات زهرة النيل، بهدف الحد من هذا النبات الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه ويعيق جريانها.

ويعاني العراق هذا الصيف من أسوأ موجة جفاف في تاريخه الحديث، وقد تراجع منسوب الكثير من أنهاره الفرعية والرئيسة، وبينها دجلة والفرات القادمان من تركيا ويمران بسوريا قبل دخول البلاد.

ما هو نبات زهرة النيل؟

زهرة النيل، نبات غازي ينمو ويتكاثر بسرعة، وتستهلك النبتة الواحدة نحو لتر من الماء يوميًا، ما يؤدي لهدر كميات كبيرة من المياه، ويشكل تهديدًا للأمن المائي في مواسم الجفاف.

وعلى عكس اسمه، لا يمت نبات "زهرة النيل" لمصر أو نهرها الكبير بصلة، لا بل يُطلق عليه هناك اسم "لص النيل"، وتكافحه السلطات المائية المصرية بدورها كما هو الحال في العراق.

والموطن الأصلي لنبات زهرة النيل، في أمريكا الجنوبية، كما يوجد غالبًا في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية حول العالم، خاصة في أحواض الأنهار والبحيرات والمستنقعات، ومنها انتشر إلى مناطق أخرى، بما في ذلك العراق.