خلفت الأمطار الغزيرة التي تشهدها مناطق غرب وجنوب السعودية، منذ أيام، مشاهد غير مألوفة، مثل إبل وأبقار عائمة في مياه السيول الجارفة، إضافة إلى توثيق انهيار جدار منزل أسمنتي بعد تضرره بشكل واضح من صاعقة رعدية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من محافظة الجموم في منطقة مكة المكرمة، سيلاً جارفاً يجري في وادي شهير بالمنطقة، ويجرف معه عدداً من الإبل والأبقار التي تحاول النجاة بنفسها دون فائدة.

وشهدت الجموم هطولات مطرية غزيرة منذ يومين، تسببت بجريان وادي فاطمة الكبير والمعروف في المنطقة، والذي يشكل مصباً للعديد من الوديان الفرعية في المنطقة، قبل أن يجرف بعض رؤوس الإبل والأبقار في مشهد غير معتاد.

وفي محافظة صبيا، بمنطقة جازان، في جنوب غرب المملكة، تضرر منزل إسمنتي بشكل واضح عندما ضربته صاعقة رعدية خلال ساعات الليل، دون أن ترد تقارير عن إصابات بين سكانه.

ووثق مقطع فيديو يبدو أنه صُور بكاميرا مراقبة مثبتة في موقع قريب، الصاعقة القوية وهي تضرب أعلى المنزل الذي أضاء في الليل من شدة الصدمة، قبل أن تكشف صور الصباح كيف تهدمت أجزاء من سقف وجدار المنزل.

والأمطار الغزيرة في فصل الصيف على مناطق غرب وجنوب السعودية، أمر شائع كل عام، وتشكل مناسبة تنزه للكثير من السكان، وسط تحذيرات من الدفاع المدني باتباع إجراءات السلامة، سيما عدم عبور الأودية خلال جريان السيول.