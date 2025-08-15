مناطق "الإدارة الذاتية" تشارك في مكافحة حرائق الساحل وريف حماة

استعرت النيران لليوم الخامس على التوالي، في جبال الساحل السوري وريف حماة الغربي، فيما تستعد فرق من مناطق شمال وشرق البلاد للمشاركة في مكافحتها بحسب المرصد السوري.

وقال المرصد، في بيان، إنه يجري تجهيز مفارز الإطفاء في مدن الرقة، والطبقة، وكوباني، والحسكة، والقامشلي، دون أن تتحرك الفرق بعد باتجاه مناطق الحرائق.

وأضاف البيان: "شملت التحضيرات حتى اللحظة تجهيز 3 آليات إطفاء و5 صهاريج مياه من مدينة الرقة، إضافة إلى فرق إطفاء أخرى من بقية المدن المذكورة".

تأتي هذه الخطوة في ظل اتساع رقعة النيران التي أتت على مساحات شاسعة من الغابات والأراضي الزراعية في جبال الساحل السوري وريف حماة الغربي.

كما تأتي الحرائق وسط ظروف ميدانية صعبة وتضاريس جبلية تعيق عمليات الإخماد، ومناشدات محلية بتقديم دعم عاجل، خاصة عبر التدخل الجوي للحد من الكارثة البيئية والإنسانية.

ومع استمرار اشتعال الحرائق، تتزايد المخاوف من خسائر أكبر في الغطاء الأخضر، إلى جانب الأضرار الاقتصادية والإنسانية، وسط مطالبات ملحة بوقف ما وصفه الأهالي بـ”التعامل الانتقائي” مع الكارثة قبل أن تتحول إلى مأساة أوسع.

واتهم المرصد وسكان الجهات الحكومية بالتقصير في التعامل مع الحرائق، "حيث لم تصل فرق الإطفاء إلا بعد مرور ساعات طويلة، وفي بعض المواقع بعد يومين من اندلاع النيران، رغم الخطر المحدق بالمناطق السكنية، والمحاصيل الزراعية".