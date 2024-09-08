فيضانات الجزائر "غير المسبوقة" تتسبب في مصرع شخصين

لقي شخصان مصرعهما بمدينة تامنراست في أقصى الجنوب الجزائري، وأغلقت السيول طرقات، على حين أُنقِذ العشرات جراء فيضانات غير مسبوقة ضربت عدة ولايات صحراوية.

وقالت الحماية المدنية (الدفاع المدني) في بيان لها، إنه عُثر صبيحة الأحد، على جثة شخص مفقود منذ ليلة السبت، جرفته السيول بوادي توفدات، ببلدية تامنراست (2000 كلم جنوب العاصمة الجزائر).

وفي بيان آخر، أفادت الحماية المدنية بأنه عُثر على جثة شخص آخر جرفته مياه وادي عين أمقل، ببلدية تامنراست.

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وتوالت منذ ليلة السبت وصبيحة الأحد، بيانات للحماية المدنية، تفيد بإنقاذ عشرات الأشخاص بعد أن حاصرتهم المياه في عدة ولايات صحراوية، على غرار بشار وتندوف والنعامة وبني عباس (جنوب غرب) وتامنراست وإليزي (جنوب شرق).

وأصدر ديوان الأرصاد الجوية الحكومي نشرات تحذيرية متتالية، منذ صباح السبت، تفيد بتساقط أمطار غزيرة جدًّا ورعد شديد، بعدة ولايات صحراوية وخاصة بمناطق الجنوب الغربي وأقصى جنوبي البلاد، تستمر حتى ليلة الأحد.

من جانبه نشر الدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع) مقاطع فيديو على صفحته الرسمية على فيسبوك، تظهر انقطاع حركة المرور عبر عدة طرقات بولايات جنوبية بسبب السيول والفيضانات.

وبولاية بشار (جنوب غرب) جرفت السيول أحد الجسور بوسط المدنية جراء تدفق المياه بقوة هائلة، وفق فيديوهات جرى تداولها على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وتدخلت فرق الحماية المدنية لإجلاء عائلات، بعد أن غمرت المياه كثيرًا من الأحياء السكنية بولايتي النعامة وبشار، على وجه الخصوص، وفق بيان الحماية المدينة.

وأنعشت الأمطار المتهاطلة منذ أيام مخزونات سدود غربي وجنوبي غرب الجزائر، وفق ما جرى تداوله على المنصات الاجتماعية، على غرار ولايتي بشار وتيارت، اللتين عانتا جفافًا وشحًا حادًّا في المياه خلال الأشهر الماضية.