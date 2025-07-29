البرتغال تواصل معركة إخماد حرائق الغابات (فيديو)

يحاول المئات من عناصر الإطفاء الثلاثاء، إخماد حرائق تشتعل في أنحاء البرتغال، وتخشى السلطات من أن تؤججها درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية.

وأُعلنت في كل أنحاء البلاد تقريبا حالة الإنذار بسبب مخاطر "قصوى أو مرتفعة جدا" من اندلاع حرائق، بحسب توقعات المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي.

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ويكافح 1500 عنصر إطفاء قرابة 10 حرائق، منها حريقان كبيران في شمال البلاد ووسطها.

ففي وسط البرتغال يبذل نحو 500 عنصر السيطرة على حريق حول بلدية أروكا.

وفي الشمال تتسع رقعة حريق اندلع السبت، في محيط بونتي دا باركا، علما بأن أربع طائرات انضمت لجهود الإطفاء الاثنين.

وقال رئيس بلدية بونتي دا باركا أوغوستو مارينهو "إنه حريق ينطوي على صعوبات، في منطقة جبلية وينتشر بسرعة مع الكثير من الرياح" ويمتد قرب مناطق سكنية.

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ومثل الكثير من الدول تشهد البرتغال كل صيف حرائق غابات.

ويفاقم التغير المناخي وتيرة وشدة الجفاف والحرائق في أنحاء العالم.