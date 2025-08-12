لليوم الثاني.. تركيا تواصل جهودها للسيطرة على حرائق غابات

كافحت فرق الإطفاء حرائق غابات متعددة في أنحاء تركيا اليوم الثلاثاء، مع استمرار حريق كبير في إقليم جناق قلعة شمال غربي البلاد، بقي مستعرا لليوم الثاني على التوالي بعد إجلاء مئات السكان كإجراء احترازي.

وتم إغلاق مطار جناق قلعة ومضيق الدردنيل، الذي يربط بحر إيجة ببحر مرمرة، مؤقتا بسبب حرائق الغابات أمس الاثنين، وفقا لـ"رويترز".

وقال وزير الزراعة والغابات إبراهيم يومقلي في منشور على منصة إكس، إن حرائق الغابات في منطقتي إيزيني وأيفاجيك في جناق قلعة تمت السيطرة عليها إلى حد كبير، لكن الحرائق في وسط المدينة في الجزء الجنوبي من مضيق الدردنيل لا تزال مستعرة.

وقال حاكم جناق قلعة عمر تورامان في منشور على إكس، إن سبع طائرات وست طائرات هليكوبتر تعاملت مع الحريق اليوم الثلاثاء، مضيفا أنه لا يوجد خطر مباشر على المناطق السكنية.

وذكر الوزير يومقلي، أن حرائق غابات أخرى في أدرنة بشمال البلاد وهاتاي في الجنوب تمت السيطرة عليها بالكامل، في حين تجري جهود مكافحة حريق غابات آخر في مانيسا في الغرب.