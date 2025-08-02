بعد روسيا.. سلسلة زلازل تضرب عدة بلدان

ضربت سلسلة من الزلازل مناطق متفرقة من العالم، اليوم السبت، شملت اليابان وباكستان وجزر الكوريل، في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب كامتشاتكا الروسية يوم الأربعاء الماضي.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالاً بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل مدينة كوشيرو في محافظة هوكايدو، وأكدت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عدم صدور أي تحذيرات من موجات تسونامي في أعقاب الهزة، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".

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كما ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة أجزاء من شمال باكستان بعد منتصف الليل، وفقًا للمركز الوطني لرصد الزلازل التابع لإدارة الأرصاد الجوية الباكستانية.

وذكرت وسائل إعلام محلية في باكستان أن الزلزال وقع على عمق 114 كيلومترًا، وشعر به سكان بيشاور ومناطق مجاورة مثل سوات ومالاكاند ودير وماردان وهاريبور وأبوت آباد.

وفي المحيط الهادئ، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة سواحل جزر الكوريل الشمالية فجر اليوم.

وذكرت محطة لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال كان على بُعد 208 كيلومترات شرق مدينة سيفيرو كوريلسك، وعلى عمق 29 كيلومتراً. ولم ترد تقارير عن أضرار أو إصابات جراء الهزة.