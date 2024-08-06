توفي 123 شخصاً في اليابان جرّاء ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

ونقلت الوكالة عن مكتب الفحص الطبي في طوكيو، اليوم الثلاثاء، أن معظم الضحايا كانوا من كبار السن، وعثر عليهم متوفين داخل منازلهم.

وذكر المكتب أن العديد من الضحايا لم يستخدموا مكيفات الهواء، رغم وجودها، لاعتقاد معظم كبار السن أن تكييف الهواء ليس جيداً للصحة، ويميلون إلى تجنب استخدامه.

وقالت الوكالة إن السلطات اليابانية قدمت نصائح بضرورة عدم الخروج من المنازل واستخدام مكيفات الهواء وشرب كميات كافية من السوائل.

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ويعد هذا الرقم أكبر عدد من الوفيات بضربة الشمس في 23 منطقة حضرية بطوكيو في يوليو/تموز، منذ تسجيل 127 حالة وفاة خلال موجة الحر عام 2018، وفقاً للوكالة.

وسجلت طوكيو وغرب اليابان في يوليو/تموز درجات حرارة أعلى من المتوسط، بدرجتين مئويتين، ما يجعله الشهر الأكثر حرارة منذ 1898.

وبلغت الحرارة، اليوم الثلاثاء، 34 درجة مئوية، وسط تحذيرات مستمرة من ضربات الشمس.