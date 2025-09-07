زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب منطقة "باليكسير" التركية

قالت هيئة إدارة الكوارث التركية إن زلزالًا بقوة 4.9 درجة ضرب منطقة باليكسير في شمال غربي البلاد اليوم الأحد، دون ورود تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ أن الزلزال وقع في قضاء سينديرجي بمنطقة باليكسير، وعلى عمق 7.72 كيلومتر.

وكانت المنطقة نفسها قد تعرضت الشهر الماضي، لزلزال بقوة 6.1 درجة أسفر عن مقتل شخص، وتسبب في انهيار بعض المباني.

وكتب وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، على منصة "إكس" "وقع زلزال بقوة 4.9 درجة في باليكسير سينديرجي. وفيما يتعلق بالزلزال الذي شعر به سكان المحافظات المحيطة، بدأت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ وجميع فرق مؤسساتنا ذات الصلة على الفور عمليات المسح الميداني".

وختم "أتقدم بأطيب تمنياتي لمواطنينا المتضررين من الزلزال. حفظ الله بلادنا وشعبنا من الكوارث".