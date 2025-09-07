logo
بيئة ومناخ

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب منطقة "باليكسير" التركية

وقوع زلزال في منطقة باليكسير في تركياالمصدر: الإعلام التركي
إرم نيوز
إرم نيوز
07 سبتمبر 2025، 12:31 م

قالت هيئة إدارة الكوارث التركية إن زلزالًا بقوة 4.9 درجة ضرب منطقة باليكسير في شمال غربي البلاد اليوم الأحد، دون ورود تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ أن الزلزال وقع في قضاء سينديرجي بمنطقة باليكسير، وعلى عمق 7.72 كيلومتر.

وكانت المنطقة نفسها قد تعرضت الشهر الماضي، لزلزال بقوة 6.1 درجة أسفر عن مقتل شخص، وتسبب في انهيار بعض المباني.

وكتب وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، على منصة "إكس" "وقع زلزال بقوة 4.9 درجة في باليكسير سينديرجي. وفيما يتعلق بالزلزال الذي شعر به سكان المحافظات المحيطة، بدأت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ وجميع فرق مؤسساتنا ذات الصلة على الفور عمليات المسح الميداني".

وختم "أتقدم بأطيب تمنياتي لمواطنينا المتضررين من الزلزال. حفظ الله بلادنا وشعبنا من الكوارث".

