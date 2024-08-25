يتراجع منسوب مياه الأنهار في بنغلادش بعد فيضانات تواصلت لأيام، ولكن 300 ألف شخص ما زالوا في الملاجئ وبحاجة إلى مساعدة، وفق ما أفاد مسؤولون عن إدارة الكوارث الأحد.

وزادت الفيضانات الكبيرة التي أودت بـ18 شخصًا على الأقل في بنغلادش التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة التي تولّت السلطة هذا الشهر بعد انتفاضة قادها الطلبة.

وأفاد وزير إدارة الكوارث فاروق العزام بأن فرق الإنقاذ بما فيها قوات مشتركة من الجيش والقوات الجوية والبحرية تساعد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من منازلهم، وتجلب المساعدات لأولئك الذين خسروا كل شيء.

وقال عزّام لفرانس برس إن "الوضع يتحسّن مع تراجع منسوب مياه الفيضانات"، وتوجّه ما يزيد على 307 آلاف شخص إلى الملاجئ، وتأثّر ما يزيد على 5,2 ملايين بالفيضانات، وفق الوزارة.

وقال عزام "نعمل حاليًّا على إعادة الاتصالات في المناطق المتضررة؛ ليكون بإمكاننا توزيع المساعدات الغذائية".

وأضاف "نتّخذ خطوات أيضًا لمنع انتشار الأمراض المعدية".

ويشارك سكان في بنغلادش بتمويل جهود الإنقاذ.