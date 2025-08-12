3800 خلال أشهر.. جحيم الحرائق يجتاح نحو نصف محافظات تركيا

تُكافح تركيا، منذ يوليو الماضي، حرائق هائلة، شملت 33 محافظة من أصل 81 محافظة تركية. وبعد مناطق: إزمير، وأنطاكيا، وإسكيشهير، وبورصة، جاء دور منطقتي جاناكالي وأدرنة لتداهمهما النيران.

وكغيرها من دول البحر الأبيض المتوسط، ليست تركيا بمنأى عن الحرائق، لكن هذا العام، سجّلت البلاد رقمًا قياسيًا مُقلقًا، فبحلول منتصف أغسطس، وصل عدد الحرائق المُبلّغ عنها إلى 3800 حريق، متجاوزًا الرقم القياسي المُقلق للعام الماضي.

ولقي 16 شخصًا، بينهم 10 من رجال الإطفاء، حتفهم منذ بداية الصيف، وفق ما ذكرته إذاعة فرنسا الدولية.

وبعد إزمير وإسكيشهير وبورصة، حلّ، الآن، دور مدن: جاناكالي، وأدرنة، وبولو، شمال غرب البلاد، لتغمرها سحب كثيفة من الدخان. وتُهدد هذه الحرائق المدن والمناطق السكنية والمنتجعات الساحلية.

وامتد الحريق، الذي أجّجته هبات رياح عاتية، إلى عدة بلدات تقع عند المدخل الجنوبي لمضيق الدردنيل المزدحم، بما في ذلك قرية غوزليالي السياحية، التي تشهد ازدهارًا سكانيًا في الصيف.

وفي جناق قلعة، تم إجلاء أكثر من 2000 شخص، ونُشر ما يقرب من 200 مركبة و770 رجل إطفاء في موقع الحادث، مدعومين بعشر طائرات و 9 مروحيات، لكن الحرائق لا تزال تحت السيطرة جزئيًا فقط.