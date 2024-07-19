نقل موقع "ساينس ديلي" عن باحثين من جامعة "واترلو" أن كثيراً من الأطعمة باتت في خطر تراجع إنتاجها وارتفاع أسعارها، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ، كمحاصيل الفراولة التي من المتوقع أن ينخفض عددها ويرتفع سعرها.

ووجد البحث أن ارتفاع الحرارة بمقدار 3 درجات فهرنهايت يمكن أن يقلل من إنتاجية الفراولة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بحسب طريقة جديدة للتحليل.

وقالت الوكالة إن الفراولة هي إحدى السلع الأكثر ربحية لاقتصادات كاليفورنيا والولايات المتحدة، إذ بلغت قيمة سوق الفراولة وحدها في عام 2022 أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي.

وقالت الدكتورة بورنيما أونيكريشنان: "يوضح هذا البحث كيف يمكن لتغير المناخ أن يؤثر بشكل مباشر على الأطعمة التي نحبها، مع التركيز على أهمية الممارسات الزراعية المستدامة للحفاظ على إمدادات غذائية مستقرة للجميع".

وبحسب أونيكريشنان، فإن ممارسات الزراعة المستدامة قد تتضمن تحسين الري لضمان إمدادات المياه الكافية أثناء موجات الحر، واستخدام الري بالتنقيط وعمليات الجدولة لتجنب فترات الذروة للطقس الحار وكذلك استخدام نباتات التظليل وتركيب هياكل الظل للتخفيف من الإجهاد الحراري.

ويتنبأ نموذج التحليل الذي استخدمه الباحثون باحتمالية فقدان المحصول من خلال ربط شذوذ درجة حرارة الهواء ومحصول الفراولة، وسمح التحليل بقياس التباين الأكبر مع مرور الوقت والنتائج الأكثر دقة حتى الآن.