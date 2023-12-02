مصابون بالإيدز يحرقون مكاتب وزارة الصحة في المكسيك

وأشار إلى أن "فرق الأمن والإطفاء أخلت الموقع من العمال، وسيطرت على الأوضاع، دون أن يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو اعتقالات حتى الآن".

وأضاف الموقع الإخباري أن أعمال العنف اندلعت بعدما فشل المصابون بالمرض في الالتقاء بمدير المركز الوطني للوقاية من "الإيدز".

ويبلغ عدد المصابين بالفيروس في المكسيك، أكثر من 200 ألف شخص، وسط نقص في العلاج يعود إلى وجود خلل لدى الحكومة في آليات التوزيع، بحسب الموقع، الذي أشار إلى أن الأزمة تفاقمت، العام 2019، بسبب خفض الميزانية والتغييرات في شراء الأدوية التي فرضتها حكومة أندريس أوبرادور.

المصدر: موقع "إنفوباي" الإخباري