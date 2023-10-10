خبراء أمميون يتفقدون مواقع أثرية متضررة جراء الفيضانات في ليبيا

ومن المقرر أن يجروا "مسحًا أوليًا للأضرار الناجمة عن الفيضانات والهياكل التي تحتاج إلى تعزيز سريع"، وفقًا لبيان صادر عن المنظمة الأممية.

وسيتفقدون أيضًا مواقع أثرية أخرى تشمل "مدينة بطليموس القديمة (اليوم "تولميتا") وكهف هوا فطيح، وكلاهما مدرج في القائمة الوطنية المؤقتة للتراث العالمي، بالإضافة إلى مدينة أبولونيا"(سوسة).

تسببت الأمطار الغزيرة، التي هطلت أثناء مرور العاصفة "دانيال"، في الـ10 من شهر سبتمبر الماضي، بأضرار جسيمة وتهديدات بخطر الانهيار في قورينا، وهي إحدى المدن الخمس في العصر الهيليني والتي أعطت اسمها لمحافظة برقة شرق ليبيا.

وفي إطار هذه المهمّة التي طلبتها ليبيا، تعتزم "اليونسكو" دراسة سبل المساهمة "في إنعاش المناطق المنكوبة".