كشفت شقيقة الملكة كاميلا، آنا بيل إليوت، في كتابها الجديد، عن عادة نوم "غير تقليدية" للملك تشارلز، مؤكدة أنه يفضل النوم بدون تغطية نفيه بلحاف.

وأفادت أن الملك يفضل استخدام الملاءات والبطانيات التقليدية عوضا عن الألحفة، صيفا وشتاء.

وفي بودكاست A Right Royal، أكدت إميلي ناش، محررة الشؤون الملكية، أن الملك لا يحب الألحفة، ويفضل إبقاء الغرف الملكية باردة.

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وأشار الكتاب الجديد للكاتب روبرت هاردمان، "تشارلز الثالث: الملك الجديد"، إلى وجود صراع مستمر بين الملك والملكة حول درجة حرارة الأجنحة في القصر، إذ يفضل الملك إبقاء الغرف باردة بينما تفضل الملكة الأجواء الدافئة.

كما أوضحت خبيرة التصميم الداخلي نينا كامبل، لصحيفة "تلغراف" في وقت سابق أن استخدام اللحاف في الأسرة الملكية مقبول، ولكنه ليس دائمًا مفضلًا، إذ يُفضل الملك استخدام ملاءة مسطحة مع بطانية فوقها.