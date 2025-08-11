الأمير هاري وميغان ماركل يمددان شراكتهما مع نتفليكس

أعلن الأمير هاري وميغان ماركل تمديد شراكتهما مع نتفليكس من خلال شركتهما "آرتشويل برودكشنز" بموجب اتفاقية جديدة لعدة سنوات، تتيح لنتفليكس حق النظرة الأولى على مشاريع الأفلام والمسلسلات القادمة.

ورغم تقارير سابقة تحدثت عن انتهاء الصفقة الأصلية البالغة 100 مليون دولار في سبتمبر، فإن الاتفاق الجديد يعكس تحوّل نتفليكس نحو عقود "حق النظرة الأولى" بدلاً من الاتفاقيات المتعددة المشاريع، كما فعلت سابقًا مع شركة "هاير غراوند" التابعة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل.

وبحسب مجلة "بيبول"، أعربت ميغان، البالغة من العمر 44 عامًا، عن حماسها للتوسع في التعاون، بما في ذلك علامتها التجارية الخاصة بأسلوب الحياة As ever، التي ستعمل بشكل أوثق مع نتفليكس.

وأشادت بيلات باجاريا، الرئيسة التنفيذية للمحتوى في نتفليكس، بتأثير الزوجين ونجاح محتواهما، مشيرة إلى أن سلسلة Harry & Meghan لا تزال أنجح وثائقي من حيث عدد المشاهدات في تاريخ نتفليكس.

كما كشفت ميغان عن عودة برنامجها With Love, Meghan بموسمه الثاني هذا الشهر، بالإضافة إلى حلقة خاصة بمناسبة الأعياد ستُعرض في ديسمبر. ويُصور البرنامج في مونتيسيتو، ويجمع ميغان مع أصدقائها في أجواء منزلية، إذ تشارك وصفات الطبخ ونصائح الضيافة والحياة اليومية، ويرتبط مباشرة بعلامتها التجارية As ever، التي حققت مبيعات مميزة.

ومن المشاريع الجديدة أيضًا، فيلم وثائقي بعنوان Masaka Kids, A Rhythm Within، سيتم عرضه لاحقًا هذا العام، ويروي قصة أطفال أيتام في منطقة ماساكا بأوغندا، يستخدمون الرقص كوسيلة للشفاء من تداعيات أزمة الإيدز.

ولا يزال العمل جاريًا على إنتاج فيلم مقتبس من رواية Meet Me at the Lake للمؤلفة كارلي فورتشن، وهي قصة حب تمتد عبر عقد من الزمن.