بعد إثارته الجدل.. الرحالة الكويتي حمد بن هديبان يستعيد جواز سفره
قضت محكمة كويتية، اليوم الاثنين، إلزام وزارة الداخلية في البلاد، بإعادة جواز سفر حمد بن هديبان المري، الذي سحبته من الرحالة الكويتي المثير للجدل بسفرياته في دول العالم.
ونشر المري على حسابه في "سناب شات" صورة لنص حكم المحكمة الإدارية الذي يلزم وزارة الداخلية أيضًا بدفع أتعاب المحاماة التي تكلف بها الرحالة.
ونشر المري مقطع فيديو أيضًا يقود فيه سيارته الشهيرة التي يتنقل بها في سفره خارج الكويت، ويوثق مغامراته لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.
تأييد ومعارضة
وأثار قرار المحكمة ردود فعل متباينة، فبينما اعتبر البعض أن من حق الشاب السفر بحرية طالما أنه لا يخالف القوانين في بلاده أو في الدول التي يزورها، فيما اعتبر آخرون أن تصرفاته تسيء للكويت ولدول الخليج العربي على حد وصفهم.
ويمتلك المري سيارة "بيك أب" أمريكية الصنع، من طراز قديم، لكنها مفضلة لكثير من عشاق السيارات، وقد وصل بتلك السيارة إلى كثير من البلدان، بينها تركيا، والبوسنة.
وتحمل السيارة لوحة سعودية، بينما يصعب تمييز انتماء المري لأي من دول الخليج العربي التي تتشابه فيها كثير من تفاصيل الزي واللهجة والعادات.
ولدى المري متابعون كثر لحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ينشر مغامراته في بعض الأحيان خلال سفرياته، والتي تشمل الوصول لدول بعيدة جدًا مثل فرنسا، أو أماكن غير متوقعة، مثل شارع تقسيم الشهير في إسطنبول، ما تسبب بحجز سيارته حينها.