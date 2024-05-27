بعد إثارته الجدل.. الرحالة الكويتي حمد بن هديبان يستعيد جواز سفره

قضت محكمة كويتية، اليوم الاثنين، إلزام وزارة الداخلية في البلاد، بإعادة جواز سفر حمد بن هديبان المري، الذي سحبته من الرحالة الكويتي المثير للجدل بسفرياته في دول العالم.

ونشر المري على حسابه في "سناب شات" صورة لنص حكم المحكمة الإدارية الذي يلزم وزارة الداخلية أيضًا بدفع أتعاب المحاماة التي تكلف بها الرحالة.

ونشر المري مقطع فيديو أيضًا يقود فيه سيارته الشهيرة التي يتنقل بها في سفره خارج الكويت، ويوثق مغامراته لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.