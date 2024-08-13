إذا كنت تبحث عن تجارب فريدة ومواقع طبيعية غير تقليدية، فإن هناك مجموعة من الوجهات السياحية التي تستحق الزيارة حول العالم.

ووفقًا لموقع "Travel Triangle"، إليك 5 من أغرب الوجهات السياحية حول العالم:

بحيرة الرعب

تقع بحيرة "ناترون" في تنزانيا، وتشتهر بحمضية مياهها العالية التي تحول الحيوانات الميتة إلى مومياوات.

وتتسم هذه البحيرة بلونها الأحمر نتيجة تركز بيكربونات الصوديوم فيها. ورغم ظروفها القاسية، فإنها تجذب طيور النحام الصغير والسياح أيضًا، لكن تجنب السباحة فيها.

الوقت الأنسب لزيارتها: من يونيو إلى أغسطس

الغابة الميتة

تقع هذه الغابة في ناميبيا، وتُعرف باسم Dooie Vlei، وهي واحة جافة محاطة بكثبان رملية برتقالية، حيث تجف الأشجار الميتة بسبب الشمس الساطعة والحرارة المرتفعة.

وتعتبر هذه الغابة من أغرب الوجهات في العالم، بسبب المناظر الطبيعية الفريدة فيها.

الوقت الأنسب لزيارتها: من شهر مارس إلى مايو.

شلالات اللهب الأبدي

تقع هذه الشلالات في محمية "شيل كريك" بنيويورك، حيث ينبعث من قاعدة الشلال غاز طبيعي يمكن إشعاله لإنتاج لهب مرئي طوال العام.

ويُعد هذا اللهب من السمات المميزة للمكان.

الوقت الأنسب لزيارتها: من أبريل إلى أكتوبر

نهر الألوان الخمسة

يعرف أيضًا بـ"قوس القزح السائل" ويقع في كولومبيا، ويتميز هذا النهر بقاعه المملوء بنباتات تتحول إلى اللون الأحمر في فصل الصيف، ما يعكس ألوانًا زاهية على سطح المياه.

الوقت الأنسب لزيارته: من بداية شهر يونيو إلى نوفمبر.

قلعة القطن

تقع "باموق قلعة" أو باموكالي، غرب تركيا، وفيها مجموعة من البرك الصغيرة الناتجة عن رواسب كربونات الكالسيوم، تتميز بمياهها الدافئة التي تتدفق من الينابيع تحت الأرض ما ينتج عنها مظهر طبيعي فريد كمكان مناسب للسياحة العلاجية.

الوقت الأنسب لزيارتها: من أبريل إلى منتصف يونيو