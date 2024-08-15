ردت شيرين عبد الوهاب على تصريحات محامي شركة "روتانا"، التي أشار فيها إلى أن الفنانة تتعمد الإخلال ببنود التعاقد بينها وبين الشركة، مهددا بالحصول على تعويضات.

وقالت شيرين لوسائل إعلام محلية إنها لم تخل ببنود التعاقد؛ إذ سلمت الأغاني للشركة منذ 4 سنوات، ولم تُطرح، مضيفة: "أكبر دليل على صدق كلامي، هو أن الشركة طرحت منها 3 أغنيات".

ولفتت شيرين إلى أن هناك اتفاقاً ملزماً للشركة بطرح الأغنيات ضمن ألبوم كامل، لكن تم تجاهل الأمر، وطُرِحت بشكل منفرد، الأمر الذي أغضبها.

وأعربت الفنانة المصرية عن دهشتها، فكيف لنجمة لها مكانة دولية، وهذه القاعدة الجماهيرية مثلها لم تطرح ألبوماً لمدة 5 أو 6 سنوات؟ بحسب قولها.

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وحذف موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" الأغنيتين الجديدتين التي طرحتهما الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مساء الثلاثاء، بعد ساعات من طرحهما.

من جانبه، كشف المستشار ياسر قنطوش الممثل القانوني للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن تقديمه إنذارًا لشركة "روتانا"؛ لتسببها في حذف أغنيتين للفنانة من يوتيوب، مشيرًا إلى أنه سيتقدم ببلاغ لطلب التعويض المالي لتسبب الشركة في الخسارة المادية والمعنوية لموكلته.

وأضاف قنطوش في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أنه تقدم لإدارة يوتيوب بالمستندات والوثائق التي تثبت صحة موقفهم القانوني كافة، مشيرًا إلى أن الأغاني ستعود إلى القناة قريبًا، بعد دراسة المنصة للمستندات وتأكدها من صحة الموقف القانوني لشيرين عبد الوهاب.

وأشار محامي شيرين عبد الوهاب إلى أن الإنذار الذي أرسله إلى شركة روتانا هو الأخير، وسيتقدم بعدها ببلاغ رسمي يطالب خلاله بالتعويض.