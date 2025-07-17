من هو الفنان أحمد شاكر الذي أثار الجدل بتقليده لـ "ترامب"؟

تصدر الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شارك مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية، ظهر فيه وهو يقلد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطريقة أثارت إعجاب الجمهور وخطفت الأضواء، لتُعيد إلى الواجهة موهبة فنية متميزة عُرفت بتجسيد الشخصيات المركبة والتاريخية.

لكن يبدو أن الفيديو الأخير ليس إلا جزءًا صغيرًا من مسيرة فنية غنية ومتنوعة خاضها الفنان المصري، الذي عُرف بتقديم الأدوار المعقدة وتحديدًا السير الذاتية، حيث برع في تجسيد شخصيات أيقونية مثل فريد الأطرش في مسلسل أسمهان، والملك فاروق، والخديوي عباس حلمي الثاني في قاسم أمين، والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في فيلم سري للغاية، الذي لم يُعرض بعد وكذلك عالم الفيزياء المصري مصطفى مشرفة.

ويعتبر أحمد شاكر أن أصعب أدواره كان تجسيد شخصية العالم الراحل د. علي مصطفى مشرفة في مسلسل "رجل من هذا الزمان"، وهو عمل درامي تناول السيرة الذاتية لأول مصري نال أعلى درجات العلم في أبحاث الذرّة، ويسترجع الفنان بفخر لحظة استثنائية عندما تلقى اتصالًا من العالم أحمد زويل بعد عرض المسلسل، معربًا عن اعتزازه بهذه اللفتة التي أكدت له أهمية الفن في إحياء رموز الوطن.

وينحدر الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف من أسرة فنية، فهو نجل المخرج المسرحي المعروف شاكر عبد اللطيف ،وقدم أعمالًا فنية مسرحية وأخرى سينمائية.

وقد تولى أحمد شاكر في وقت سابق منصب مدير عام المسرح القومي، وتميّزت فترة توليه بإنتاج أعمال ناجحة نالت إشادة نقدية وجماهيرية، أبرزها "يعيش أهل بلدي" و"المتفائل".

وحاز أحمد شاكر على عدة جوائز تقديرية في مصر، وكرّمه عدد من الشخصيات العامة، أبرزهم العالم أحمد زويل ،ويعتبر من الفنانين القلائل الذين يجمعون بين الأداء التمثيلي الدقيق، والقدرة على تقمّص الشخصيات بمقاربة درامية وإنسانية راقية.

ويعرف أحمد شاكر الذي تنازل عن نصف أجره في مسلسل رجل من هذا الزمن بحبه للفن الهادف، حيث ينادي بضرورة تعديل مسار الأعمال الدرامية المصرية، وأن يتصدر العلماء والشخصيات الفعالة الأعمال الدرامية، وليس الراقصات على حد تعبيره.