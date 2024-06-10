هل تعمَّد محمد رمضان توجيه "صفعة" من نوع آخر لعمرو دياب؟ ( فيديو)

لا تزال ردود الأفعال وتعليقات المتابعين تتوالى حول مقطع الفيديو الذي بثه الفنان محمد رمضان ويظهر فيه الشاب نفسه الذي تعرَّض لصفعة من الفنان عمرو دياب، لمجرد أنه ألح في التقاط صورة تذكارية معه.

وتبنى نشطاء فرضية أن بث الفيديو بعد ساعات من الواقعة التي شغلت الرأي العام وأثارت استهجانًا واسعَ النطاق لم يكن "بريئًا" إذ أراد رمضان أن يُظهر الفارق بينه وبين دياب، حيث لم يقم بالإساءة للشاب وكان صبورًا مع إلحاحه الشديد ومحاولة لفت نظره بأي شكل.

وأكد متابعون أن سلوك رمضان يأتي ردًّا على تجاهل عمرو دياب له وعدم مصافحته أو حتى الإيماءة له كما يبدو واضحًا في المقطع المصور.

وبحسب تلك الفرضية، فإن رمضان أراد أن يعقد مقارنة من طرف خفي مع دياب، ويترك الحكم للمتابعين الذين سينصفونه بالتأكيد، رغم أنه لم يلتقط الصورة التذكارية التي ألح الشاب المعحب في طلبها، لكنه على الأقل لم يحرجه أو يعنفه كما فعل عمرو دياب.