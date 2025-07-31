عروس تنجو من حادث مروع بعد دقائق من زفافها (فيديو)

تحوّل حفل زفاف في مدينة بورصة التركية إلى مشهد من الذعر، بعدما كادت العروس تتعرض لحادث خطير لحظة مغادرتها قاعة الاحتفال، بسبب خطأ غير متوقّع من العريس.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد نسي العريس، في لحظة من التوتر والانفعال، تفعيل فرامل اليد بعد أن ركن السيارة أمام القاعة بانتظار صعود العروس.

وما إن استقلت العروس السيارة حتى بدأت بالتحرك بشكل مفاجئ ومن دون سائق، لتتجه بسرعة نحو جدار إسمنتي وسط الطريق.

وأصابت الواقعة الحضور بالصدمة، حيث دوّت الصرخات في المكان أثناء اندفاع السيارة، التي توقفت بعد اصطدامها بالحاجز. ولحسن الحظ، لم تكن هناك مركبات أخرى تمرّ في تلك اللحظة، ما حال دون وقوع كارثة أكبر.

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وأفادت التقارير بأن إحدى المدعوات كادت تُصاب، فيما لم تُسجل إصابات خطيرة، وتم نقل العروس إلى المستشفى لإجراء فحوصات احترازية.