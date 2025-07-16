بعد إنهاء عملها.. هل تعود لميس الحديدي ببرنامج جديد؟

في خطوة عدّها مراقبون بمثابة "مفاجأة من العيار الثقيل"، أعلنت شركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" التي تستحوذ على الجانب الأكبر من القنوات التلفزيونية والصحف في مصر، عن عدم تجديد التعاقد مع الإعلامية الشهيرة لميس الحديدي.

وتمتلك الحديدي، زوجة الإعلامي عمرو أديب، شعبية كبيرة وتُعرف بأدائها المهني اللافت وولعها بتناول الملفات الشائكة وانتقادها للمسؤولين الرسميين، فيما كانت آخر تجربة لها تقديم برنامج "كلمة أخيرة" يوميا على قناة "أون".

وفي بيان رسمي، توجهت "المتحدة" بالشكر إلى الإعلامية على تعاون الطرفين لمدة 5 سنوات، معلنة عدم تجديد التعاقد، ومتنمية لها "دوام التقدم والرقي والازدهار"، فيما لم يتأخر تعقيب لميس الحديدي عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".

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وقالت الحديدي: "أنهي سنوات العمل مع المتحدة، فخورة بما قدمت من عمل مهني، حاولت أن أقدم خلاله- قدر استطاعتي -ما يليق بالجمهور المصري".

وأضافت: "أشكر فريق العمل العظيم الذى رافقني عبر مسيرتي الصحفية الطويلة على مختلف الشاشات المصرية والعربية وقدّم كل ما يقدر من الجهد والمهنية في كل يوم نلتقيكم فيه. أشكر جمهوري العظيم -من اتفقوا ومن اختلفوا معي- على الدعم والمحبة والمساندة والنقد أيضا" .

وكشفت الحديدي عن وجود تجربة إعلامية جديدة، لكنها لم تحددها بالاسم، قائلة: "لكم نعمل ومنكم نتعلم وبكم نستمر، وإلى تجربة صحفية وإعلامية جديدة، قريبا بإذن الله".