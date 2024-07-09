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أحلام الزعيمي تكشف سبب غيابها المتكرر عن الساحة‎ الفنية

أحلام الزعيمي تكشف سبب غيابها المتكرر عن الساحة‎ الفنية
الفنانة المغربية أحلام الزعيمي
إرم نيوز
إرم نيوز
09 يوليو 2024، 4:14 م

كشفت الفنانة المغربية أحلام الزعيمي سبب غيابها المتكرر عن الساحة الفنية، مشيرة إلى أنها تنتقي أدوارها بشدة، فضلًا عن عدم احتياجها للمال حتى تقبل أي عمل يعرض عليها.

وأضافت الزعيمي خلال لقاء مع موقع "هسبريس" المحلي، أن غيابها عن الساحة الفنية هو قرار اختياري منها، وليس مفروضًا عليها، حيث إنها تسير على استراتيجية وضعتها لنفسها منذ بداية مشوارها الفني، وهي ألا تشترك في أي عمل من أجل الوُجود فقط، ولكن لا بد أن يكون العمل مؤثرًا ويضيف لمشوارها الفني، بحسب قولها.

 

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وأشارت الفنانة المغربية إلى أنها غير مجبرة على كثرة الظهور، نظرًا إلى أنها لا تعاني مشاكل مادية، ولا تحتاج المال، فضلًا عن أنها لا تعاني هوس الشهرة الذي يجبرها على الظهور في أي عمل، لافتة إلى أن المشاركة في أي عمل فني يحتاج إلى فترة طويلة من التحضير والاستعدادات، مما يستنزف الطاقة بشكل كبير، لذا فهي تحرص على الاحتفاظ بطاقتها حتى تجد العمل الذي يستحق.

وكشفت أحلام الزعيمي أن لديها عدة مشاريع فنية خلال الفترة المقبلة ستعود بها إلى الجمهور، رافضة الإفصاح عنها خلال الوقت الحالي.

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