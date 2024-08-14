تمكنت السلطات التونسية من إحباط تهريب خمس مخطوطات أثرية في مدينة صفاقس الساحلية.

وبحسب بيان للإدارة العامة للحرس الوطني، تلقت الجهات المعنية معلومات دقيقة حول نشاط مجموعة من الأفراد ضمن شبكة دولية تعمل في الاتجار بالآثار، بين تونس وأحد البلدان المجاورة.

ووفق البيان، الذي تداولته تقارير صحفية محلية، بوشرت عملية أمنية دقيقة شملت جمع المعلومات ومراقبة تحركات الشبكة وتحديد الوسائل المستخدمة، ليتم نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على ستة أفراد، من بينهم عنصر أجنبي، وحجز خمس مخطوطات أثرية تحتوي على 22 صفحة، بالإضافة إلى وسيلة نقل استُغلت في عملية التهريب.

وبمراجعة النيابة العامة في صفاقس، تم احتجاز جميع أفراد المجموعة للتحقيق، واستكمال الإجراءات القانونية، وفق نص البيان.