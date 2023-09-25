لحظات رعب.. عطل تقني في لعبة يعلّق ركابها 30 دقيقة بالهواء

شارك ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة من داخل إحدى حدائق ألعاب الملاهي في كندا، والتي تعرف باسم "أرض العجائب".

وتُظهر هذه اللقطات توقف لعبة لمدة 30 دقيقة، مما أدى إلى تعليق ركابها في الهواء قبل أن يتم إعادة تشغيل اللعبة ونزول الأشخاص بأمان.

وأظهرت اللقطات قلق وخوف الزوار وهم يراقبون الأشخاص الذين تم تعليقهم في هذه اللعبة المعطلة، وقد أدى هذا العطل إلى ترك ركاب اللعبة معلقين في الهواء لمدة 30 دقيقة، وسط حالة من الخوف والقلق بين الركاب، وفقًا لما ذُكره موقع "CP24" الكندي.